| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

不當限制競爭 伴唱機大咖弘音遭重罰1000萬

2017-01-18  12:36

〔記者廖千瑩／台北報導〕公平會今天宣布，弘音多媒體科技以契約向經銷商收取熊讚權利金，提供下游店家伴唱帶並收取租金，但弘音卻利用市場優勢訂定作業辦法，促使經銷商對有使用他牌伴唱帶的店家加收每月2000元租金，涉及不當限制競爭。

公平會委員會議今天決議，依違反公平交易法第20條第3款規定，處弘音公司新台幣1000萬元罰鍰。

公平會表示，因弘音公司經銷的MDS-655電腦伴唱機具有極高的市場占有率，對經銷商有絕對優勢地位，且店家對MDS-655電腦伴唱機商品具有極高的依賴性，因弘音公司訂定的作業辦法，顯已構成不當限制競爭。

廣告
  • 公平會判弘音公司不當競爭，判罰 1000萬元。圖為主委吳秀明。（資料照，記者簡榮豐攝）

    公平會判弘音公司不當競爭，判罰 1000萬元。圖為主委吳秀明。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 伴唱機 公平會 弘音多媒體科技
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不貴　
轉寄

標題：不當限制競爭 伴唱機大咖弘音遭重罰1000萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.