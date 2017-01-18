不當限制競爭 伴唱機大咖弘音遭重罰1000萬

2017-01-18 12:36

〔記者廖千瑩／台北報導〕公平會今天宣布，弘音多媒體科技以契約向經銷商收取熊讚權利金，提供下游店家伴唱帶並收取租金，但弘音卻利用市場優勢訂定作業辦法，促使經銷商對有使用他牌伴唱帶的店家加收每月2000元租金，涉及不當限制競爭。

公平會委員會議今天決議，依違反公平交易法第20條第3款規定，處弘音公司新台幣1000萬元罰鍰。

公平會表示，因弘音公司經銷的MDS-655電腦伴唱機具有極高的市場占有率，對經銷商有絕對優勢地位，且店家對MDS-655電腦伴唱機商品具有極高的依賴性，因弘音公司訂定的作業辦法，顯已構成不當限制競爭。