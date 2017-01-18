台北電玩展 宏達電首發二款Vive新內容

2017-01-18 11:08

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC（2498），於今（18）日宣布將在2017台北國際電玩展，展示5款遊戲，其中2款由VIVE STUDIOS - VIVE內容開發團隊推出的全新虛擬實境體驗內容，另外，甫在CES 2017（國際消費性電子展，以下簡稱『CES 2017』）發表的兩款創新配件「VIVE移動定位器」與「VIVE專屬頭戴式耳機」，也將在台灣首度曝光。

2017台北國際電玩展將在1月20日開始一連舉行四天。 VIVE STUDIOS - VIVE內容開發團隊推出的遊戲為Fantahorn Studio 開發的《英雄防線（Front Defense）》全球首發全新第三戰 － 空中死神，以及2 Bears Studio開發的《駭客紀元（Arcade Saga）》。

今年HTC Vive除了擴大展位規模外，將分為五大主題體驗區：射擊競速、混合實境、體感互動、雙人對打與舞台電競，其中在台首發的虛擬實境內容，包括國際知名遊戲製作發行巨擘SQUARE ENIX的《乖離性百萬亞瑟王VR》，以及國際知名遊戲軟體發行公司CAPCOM結合運用VIVE 移動定位器的《特攝體感VR大怪獸卡普咚》等。

另外，還特別帶入VIVELAND虛擬實境樂園的互動元素，包含動感的《Project Cars》賽車體驗，以及驚悚刺激的《命懸一線》高空體驗等多款受歡迎的虛擬實境體驗內容與體感設備，以提供更多消費者享受刺激感官神經的虛擬實境體驗。

宏達電今日早盤站回80元關卡。