春節看盤不打烊 群益期貨：咖啡、黃金最夯
群益期貨總經理李文柱（右三）率旗下分析師推出春節看盤不打烊的活動。（圖由群益期貨提供）
〔記者羅倩宜／台北報導〕春節台股雖休市，仍有投資人趁新春尋找海外投資標的。已連續3年推出「春節看盤不打烊」的群益期貨表示，春節當月的期貨交易熱絡，較平常多出2成。其中最夯的不是美股或日股，而是咖啡、黃金等商品期貨。
去年2016年的春節期間，飆漲最多的是日圓及日經225指數，可惜台灣在放假，不少人錯失投資機會。群益期貨總經理李文柱表示，今年新春期間（1月24日至2月2日），將推出「新春看直播 外匯不打烊」的活動，協助投資人在台股封關期間，掌握國際交易行情，並透過手機即時下單，操作海外期貨及外匯。
「根據我們過去幾年的經驗，春節放假期間的期貨交易特別熱絡，可能是因為不上班，大家更有心力關注海外金融市場」；李文柱指出，依往例，春節當月的期貨交易口數，大約成長2成，從平常的50萬口增至60萬口。
過去3年，春節期間波動最大的商品包括：黃金、咖啡、糖、日經指數；李文柱表示，尤其是可可豆，因為季節性因素，每到春節前後，國外就有大行情，受到不少投資人青睞；另外，黃金則因為農曆年前後有需求，漲幅也頗為可觀。
除了透過手機app下單海外期貨，群益也推出最流行的「直播服務」；從小年夜到初五，共有5場直播，由分析師針對原油、全球交易事件、日本央行動態、外匯最新消息，進行線上分析。
群益期貨協理林昌興表示，今年春節前後，恰好有許多國際政經大事，將影響行情； 例如在封關前夕，率先登場的是美國總統川普就任；收假前則有日本及英國央行的利率決策會議；收假後緊接著又是美國聯準會議。「因此群益特別在app上設計『國際交易大事件』的欄位，投資人只要透過手機一點，就能即時掌握。」
另外，群益期貨也在去年成為台灣首家合法經營外匯保證金業務的期貨商；「期貨是一口一口交易，外匯保證金可以做到0.01口；投資人只要有25美元，即可操作0.01口。這與銀行的外匯交易類似，只是銀行不會給你槓桿。」群益外匯保證金部門協理陳威廷表示，外匯保證金交易在國外行之有年，台灣才剛起步，市場潛力大；投資人同樣可透過app進行下單。
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標題：春節看盤不打烊 群益期貨：咖啡、黃金最夯
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