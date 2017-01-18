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日本美容神器進駐SOGO 吸引貴婦嬌客

2017-01-18  10:05

〔記者卓怡君／台北報導〕日本美容滾輪ReFa本月正式進駐太平洋SOGO忠孝館，為全台第一家專櫃，ReFa上市7年以來在全球大賣500萬支，太平洋SOGO百貨表示，ReFa去年底在週年慶期間設立快閃店，12天就賣出600多支，創造逾400萬元業績，中南部貴婦特別來台北掃貨，設櫃之後預計將再掀起一波熱銷。

ReFa為日本MTG集團旗下明星產品，MTG有22年歷史，以商用機器設備起家，鎖定美容與健身兩大類器材進行革新，台灣MTG表示，除了靜態塗抹保養，動態保養也很重要，ReFa美容滾輪的微電流可促進血液循環，讓肌肉放鬆，滾輪設計可重現專業按摩手法的揉捏動作。

MTG集團除了ReFa之外，還與天后瑪丹娜共同研發打造的天后級保養品牌 MDNA SKIN，採用義大利蒙特卡蒂尼溫泉水，由瑪丹娜親自參與研發與製作，此次也一同進駐太平洋SOGO百貨忠孝館。

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  • 美容滾輪正式進駐百貨專櫃，成為近期一大話題。（記者卓怡君攝）

    美容滾輪正式進駐百貨專櫃，成為近期一大話題。（記者卓怡君攝）

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