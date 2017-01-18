1/18重要財經新聞一覽

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薪資凍漲，近10年實質薪資平均年增0.1％ 。（資料照）
自由時報財經︰薪資凍漲 近10年實質薪資平均年增0.1％
現在台灣勞工真的很「薪」酸！行政院主計總處統計，七十六年至八十五年，受僱員工薪資平均年成長九．三％，八十六年至九十五年劇降至一．七％，九十六年至一○五年再降至一．三％，去年一至十月甚至僅年增○．二六％；若扣除物價漲幅，近十年實質薪資平均每年僅成長○．一％。
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蘋果日報財經︰施崇棠 扮披頭四最大獎送Audi
科技大廠華碩（2357）歲末聯歡晚會昨以「追尋無與倫比，贏戰全球新局」為主題盛大舉行，4巨頭董事長施崇棠、副董事長曾鏘聲、執行長沈振來與策略長徐世昌罕見組成「披頭四」樂團搖滾演出。施崇棠表示，今年智慧機器人Zenbo將進入千家萬戶，專注滿足客戶體驗，成為數位新經濟體的最後贏家。
工商時報財經︰川普經濟政策的不可能任務
川普總統即將宣誓成為美國總統，他在競選期間為了博取選票、打擊對手，發表了許多令人難以置信的言論，但是，在嘈雜紛亂的怒罵聲中，川普的確提出了具體的經濟改革政策，特別是以創造就業機會為核心的經濟發展政策，都將在近期內陸續啟動。川普與前任總統歐巴馬在意識形態、理論論述、政策執行上都存在一八○度的歧異，宣示就任之後，如何說服美國乃至全球的國家領袖跟著川普的腳步轉向，將會是極大的挑戰。
中國時報財經︰顛覆形象 水泥是廢棄物清道夫
《中國時報》17日舉辦「顛覆與挑戰—台灣水泥產業的綠色創新」座談會，邀產官學界代表提出意見，與會者普遍認為水泥早已不是高汙染且破壞環境的形象，經濟部常務次長楊偉甫指出，水泥業為國際公認最具處理工業或事業廢棄物的有效利器，可說是廢棄物的清道夫。
經濟日報財經︰英脫「硬中帶軟」 英鎊強彈
英國首相梅伊17日發表「脫歐計畫」重要演說，承諾英國將「脫得清爽（clear）」，不會讓「我們留下任何『半內半外』的關係」；英國將不會留在歐洲單一市場，但希望能與歐盟達成類似「關稅同盟」的協定。英鎊匯率強勁反彈逾2%，英國股市下跌，債市平穩。
星島日報財經︰證監告中國森林造假 保薦人核數師要上身
證監會打擊劣質新股的措施浪接浪，昨天更首次向保薦人以及核數師「開刀」。證監會昨天入稟法院，要求正在清盤的中國森林、其主席李國昌、前行政總裁李寒春、保薦人渣打證券（香港）和瑞銀，以及前核數師畢馬威向小股東作出賠償。
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