1/18重要財經新聞一覽

薪資凍漲，近10年實質薪資平均年增0.1％ 。（資料照）

2017-01-18 09:01

自由時報財經︰薪資凍漲 近10年實質薪資平均年增0.1％

現在台灣勞工真的很「薪」酸！行政院主計總處統計，七十六年至八十五年，受僱員工薪資平均年成長九．三％，八十六年至九十五年劇降至一．七％，九十六年至一○五年再降至一．三％，去年一至十月甚至僅年增○．二六％；若扣除物價漲幅，近十年實質薪資平均每年僅成長○．一％。

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