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今年人民幣走勢 陶冬預測：捨匯率保外儲

2017-01-18  09:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國在2015年8月11日啟動匯率改革，想要維持強勢人民幣政策，但是，瑞士信貸亞洲區首席分析師陶冬直批，「811」匯改是一個敗筆，留下一堆後遺症，今秋中國將舉行19大會議，預期在維穩的前提下，捨棄匯率保外儲將會成為今年的金融方向。

陶冬在《財訊》的專欄指出，世界上沒有一個國家的貨幣只升不貶，直使中國匯改失敗，甚至留下一堆後遺症，如外匯儲備迅速流失，導致中國央行被迫收縮貨幣發行，使得在去（2016）年第4季度中國資金成本驟升，債市爆出危機。

在此變動之下，中國必須在維護匯率穩定與外儲穩定之間做取捨，整個匯率政策又是中南海擁最終決定權，今年是個關鍵年，今秋中將召開19大會議，維穩大過天，這使得經濟政策有了取捨標準，「政府短期也許兩者間的微調，但是捨匯率保外儲這個大方向應該不會錯」。

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  • 人民幣。（資料照，法新社）

    人民幣。（資料照，法新社）

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標題：今年人民幣走勢 陶冬預測：捨匯率保外儲


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