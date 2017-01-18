台商怕被查稅 週刊爆：至少5千億台資逃出中國！

週刊報導，業者估計，這股逃命資金總額在5000億元至1兆元間。（歐新社）

2017-01-18 08:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國針對大咖查稅，其中也鎖定台商，讓許多在中國的台商紛紛打算「逃命」，週刊報導，從中國逃回台灣的資金估計高達5000億元！

《壹週刊》報導，去年下半年開始，台北豪宅的交易量逐漸上升，房地產業者透露這與中國實施「肥咖條款」有關，中國官方從今年元月開始要求提供資產超過600萬人民幣（約新台幣2700萬元）以上的客戶金融資料，台商擔心之後會被查稅，趕緊帶著錢逃跑。

報導指出，台商資金透過各種方式來台灣，買豪宅、商辦成為他們的首選，業者估計，台商在中國的資產超過600萬人民幣的人數約18萬人，以每人匯出新台幣1000萬元來算，估計這股逃命資金總額在5000億元至1兆元間。