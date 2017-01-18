英首相說明脫歐計畫英鎊反彈 歐股收低
2017-01-18 02:12
〔中央社〕英國首相梅伊今天發表演說，闡明英國脫離歐洲聯盟的計畫，並表示與歐盟達成的脫歐協議會送交國會表決，英鎊匯價因而反彈，接近1.24美元，但是歐洲主要股市收盤都下跌。
法新社報導，倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）下跌1.5%，來到7220.38點，主因英鎊走堅對跨國公司形成壓力。
法蘭克福股市DAX指數小跌0.1%，來到11540點；巴黎股市CAC 40指數下跌0.5%，來到4859.69點。
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