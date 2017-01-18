川普即將就任 美股開盤走低
2017-01-18 00:30
〔中央社〕華爾街股市今天早盤走低，本周交易日期將因逢假日減少，而美國總統當選人川普（Donald Trump）即將在周五20日宣誓就職。
開盤後約15分鐘，道瓊工業指數下跌0.4%，來到19816.31點。
標準普爾500指數下跌0.4%，來到2265.76點；那斯達克指數下跌0.7%，來到5535.97點。
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