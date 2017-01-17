大樂透頭獎、今彩539頭獎皆摃龜
2017-01-17 22:19
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月17日）開獎的第106000005期大樂透頭獎摃龜；第106000014期今彩539頭獎摃龜。
第106000005期大樂透中獎號碼為：「04、12、17、28、34、40，特別號：07」，頭獎摃龜；貳獎共1注獲得，每注可得152萬9179元；參獎共47注獲得，每注可得3萬2535元；肆獎共95注獲得，每注可得1萬731元；伍獎共2000注獲得，每注可得1401元；陸獎共2952注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬7889注獲得，每注可得400元；普獎共3萬4204注獲得，每注可得400元。
第106000014期今彩539中獎號碼為「16、18、19、28、33」，頭獎摃龜；貳獎共161注獲得，每注可得2萬元；參獎共5860注獲得，每注可得300元；肆獎共50萬X注獲得，每注可獲得50元。
第106000005期49樂合彩中獎號碼為「04、12、17、28、34、40」，四合共7注中獎，每注可得20萬元；三合共172注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4588注中獎，每注可得1250元。
第106000014期39樂合彩中獎號碼為「16、18、19、28、33」，四合摃龜；三合共148注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5375注中獎，每注可得1125元。
第106000014期3星彩中獎號碼為「555」，正彩共388注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000014期4星彩中獎號碼為「6349」，正彩共2注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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