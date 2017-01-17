泰豐輪胎中壢廠大火 明天起股票暫停交易

2017-01-17 21:31

〔記者楊雅民／台北報導〕泰豐輪胎（2102）中壢廠今天下午發生火災，泰豐表示，因尚無法確認中壢廠火災影響情形及對外完整說明，明天起股票暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。