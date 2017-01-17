大樂透、今彩539 開獎囉！
2017-01-17 20:55
〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月17日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：04、12、17、28、34、40，特別號：07。
49樂合彩：04、12、17、28、34、40。
今彩539：16、18、19、28、33。
39樂合彩：16、18、19、28、33。
3星彩：555。
4星彩：6349。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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