大樂透、今彩539 開獎囉！

2017-01-17 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月17日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：04、12、17、28、34、40，特別號：07。

49樂合彩：04、12、17、28、34、40。

今彩539：16、18、19、28、33。

39樂合彩：16、18、19、28、33。

3星彩：555。

4星彩：6349。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。