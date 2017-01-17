東森去年可望獲利 終止連六年虧損

2017-01-17 19:36

〔記者王憶紅／台北報導〕東森國際（2614）在連續虧損6年後，去年在出售關渡土地、小巨蛋公司股權案下，截至第三季淨利有4.87億元，每股獲利 0.7元。法人指出，雖然第四季因散裝、倉儲表現不佳，恐將虧損，不過，全年仍將獲利，今年營收因旗下森森百貨與東森得易購合併而增加。

值得注意的是，台數科（6464）向凱雷價購東森電視股權案，目前由主管機關國家通訊傳播委員會NCC審核中，而東森國際也向法院遞件主張優先購買權。東森國際董事長廖尚文表示，在法院判決前，NCC不應審理此案，否則法院判決東森國際勝訴，此案也無法挽回。

在東森電視台在股權出售案未明朗前，東森國際持續認列其持股21.32%獲利，去年東森國際即認列了超過2億元的獲利。

東森國際在去年轉虧為盈後，廖尚文指出，今年仍將持續活化資產以將資源聚焦於科技零售，以及新媒體事業的發展。東森國際計畫以公開標售方式處分位於頭城海洋溫泉酒店，但廖尚文也坦言，今年受到景氣影響，應該比較不好銷售。

東森國際子公司森森百貨與東森得意購將在今年4月1日正式合併，合併後，東森得意購將成為全台電視購物市占率最大的業者，在資源整合、擴大營運規模，可望降低管理成本、提升營運效率及增強全球市場競爭力。森森百貨去年的稅後淨利預估約1.62億元。

就散裝市場方面，東森國際今年全年營運的巴拿馬極限型散裝船舶維持6艘，預期明年將減少為3艘、108年餘1艘，至109年全部租入營運的船舶合約都會到期。東森國際船舶合約截至去年底的累計未實現損失預估為6.05億元，此損失將於未來四年中，隨運價提升及合約逐漸到期而回沖列為利益。