英脫歐倒數 保險業英國曝險部位較公投前增2千億

2017-01-17 18:54

〔記者陳梅英／台北報導〕英國正式啟動脫歐程序，外界擔心再度引發英鎊重挫，金管會去年在英國舉辦脫歐公投時已提醒金融業者注意匯率以及利率風險，但根據統計，國內金融機構包括證劵、投信、期貨、銀行以及保險業合計在英國曝險部位仍有高達1兆3135億元，其中，保險業者曝險部位還比英國脫歐公投前多了2000多億元。

根據金管會統計，國內產壽險業者截至今年1月6日在英國曝險總額高達9896億元，逼近兆元，佔資金比重約4.87%，比去年英國舉行脫歐公投時曝險部位7800多億元，多2000億元。

本國銀行截至2016年11月，對英國授信金額有551億元，投資1144億元，總曝險部位1695億元，佔本國銀行資產約0.38%。

證劵、期貨在英國曝險總額為175.13億元，佔其淨值部位3.63%；投信部分，國內基金曝險額約有222億元，佔國內基金比例1.03%，境外基金部分在英國曝險金額有1147億元，佔基金比例3.73%。