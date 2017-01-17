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華碩施崇棠化身披頭四 旺年會自彈自唱

2017-01-17  18:42

〔記者卓怡君／台北報導〕華碩（2357）今日舉辦旺年會，華碩董事長施崇棠與副董事長曾鏘聲、策略長徐世昌、執行長沈振來組成四人樂團，大唱披頭四名曲I want to hold your hand。

施崇棠表示，去年是詭譎多變的一年，華碩交出相對不錯的成績，未來是以消費者為中心的價值網路，只有更大膽的策略、無與倫比的客戶體驗為致勝之道，華碩的同仁是最經得起考驗，創新原本就是華碩的DNA，除了創新產品之外，針對現有的產品也要進行進化式的創新，掌握新的契機，成為未來數位經濟體的最後贏家。

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  • 華碩董事長施崇棠旺年會大唱披頭四名曲，還秀了剛學不久的吉他。（記者卓怡君攝）

    華碩董事長施崇棠旺年會大唱披頭四名曲，還秀了剛學不久的吉他。（記者卓怡君攝）

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