華碩施崇棠化身披頭四 旺年會自彈自唱

2017-01-17 18:42

〔記者卓怡君/台北報導〕華碩(2357)今日舉辦旺年會,華碩董事長施崇棠與副董事長曾鏘聲、策略長徐世昌、執行長沈振來組成四人樂團,大唱披頭四名曲I want to hold your hand。

施崇棠表示,去年是詭譎多變的一年,華碩交出相對不錯的成績,未來是以消費者為中心的價值網路,只有更大膽的策略、無與倫比的客戶體驗為致勝之道,華碩的同仁是最經得起考驗,創新原本就是華碩的DNA,除了創新產品之外,針對現有的產品也要進行進化式的創新,掌握新的契機,成為未來數位經濟體的最後贏家。