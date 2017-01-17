華碩施崇棠化身披頭四 旺年會自彈自唱
2017-01-17 18:42
〔記者卓怡君／台北報導〕華碩（2357）今日舉辦旺年會，華碩董事長施崇棠與副董事長曾鏘聲、策略長徐世昌、執行長沈振來組成四人樂團，大唱披頭四名曲I want to hold your hand。
施崇棠表示，去年是詭譎多變的一年，華碩交出相對不錯的成績，未來是以消費者為中心的價值網路，只有更大膽的策略、無與倫比的客戶體驗為致勝之道，華碩的同仁是最經得起考驗，創新原本就是華碩的DNA，除了創新產品之外，針對現有的產品也要進行進化式的創新，掌握新的契機，成為未來數位經濟體的最後贏家。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 導盲犬坐公車 司機這樣做網友感動到哭…
- 海倫清桃簽字離婚！ 戴發奎遭警法辦
- 江宜樺成立基金會 藍營前官員：伺機而動
- NBA》「聯盟沒有禁藥問題」總裁席爾瓦打臉卡爾
- 雙「士」今再戰 柯瑞要復仇
- 助理介入警處理酒駕 葉宜津：立即開除
- 自由廣場》加拿大籍台灣女婿 抗議中
- 「極渦」跑到亞洲 過年有冷感
- 年金改革國是會議週六登場 蔡下達溝通令
- 失火！中壢泰豐輪胎火警 大量濃煙竄天
- 養鵝阿伯偽造50元硬幣 半年洗出逾1萬枚
- 林心如送這個給姊妹淘 大家都說讚
- 成立長風基金會 江宜樺：與選舉無關
- 自由廣場》韓國低價大買台灣菜有感
- 川普上任 調查：5成日本民眾憂美日關係將惡化
- 日覓終結者 就等田澤純一點頭
- 女主播「假老公」變本加厲 盜用名字照片混淆視聽
- 今氣溫回升 週五冷氣團再襲下探11度！
- 稻米小學堂開張 菁寮學童學種稻
- 嚴防瓦斯業者春節聯漲 最高可罰5千萬元
- 男疑輕生墜樓身亡 警封鎖現場調查
- NBA》復仇！柯瑞雙十、格林大三元率隊打爆騎士
- 選不選黨魁?詹啟賢：連北京都問過
- 〈紐約性愛檔案〉愛的力量 多元成一家
- 開竅或適應？柯文哲：爭取時力支持連任
- 驚聳！殉情遺體照傳LINE群組 男伴屍2天判刑
- 企業愛心 1萬顆拉拉山高麗菜送社福機構
- NBA》美媒報3數據 看好勇士宰騎士
- 暗酸其他發言人？柯文哲：北市發言人講實話就可
- 金宇彬加入2月大戰 年後9組韓星登台賺紅包錢
- 朱立倫曾問是否選2016 吳敦義：「馬枯則我枯」
- 韓妹跨海爆料 喝珍奶也昏睡
- 遭踢爆收賄告誹謗 林益世誣告罪判刑8個月
- 爭取保留日遺眷舍 屏東再增12棟歷史建築
- 太麻里地區農會代表 83人搶45席
- 新興毒品「二甲基色胺」 南美巫師通靈用藥
- 宅配員趕場暴走 拿滅火器嗆客戶
- 搭機猛玩手機勸不聽 「霸王哥」吃官司
- 鏗鏘集》義和團的智商不高
- 〈愛情隨堂考〉工作至上 愛情閃邊站?
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：華碩施崇棠化身披頭四 旺年會自彈自唱
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分