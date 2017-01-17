金管會核准元大銀與大眾銀合併案

2017-01-17 18:40

〔記者陳梅英／台北報導〕金管會今天核准元大銀行與大眾銀行合併，合併後存續主體為元大銀行，大眾銀行將走入歷史，元大銀行在本國銀行總資產排名從16名躍升至15名，由於系統整合需要時間，根據金管會估算，雙方合併基準日大約會是在今年第三季。

金管會表示，元大銀與大眾銀均為元大金融控股公司100%持股子公司，元大銀於中部地區有較多營業據點，大眾銀則長期深耕南部地區；元大銀放款業務以企金為主，大眾銀則以消金為主。

合併後，兩家銀行在營業據點分布與放款業務發展具互補性，有助於促進資源整合，提升機構經營規模及競爭力，並提供客戶更多元且便捷金融服務。對二家銀行整併，金管會樂觀其成。

金管會指出，截至9月底，元大銀及大眾銀之總資產各約 8,336億元及4,307億元，合併後存續銀行的總資產達1.26兆元，資本額達778.94億元，國內營業據點達152處。

元大銀與大眾銀完成合併後，在本國銀行中總資產的排名將從目前16名提升至15名；元大銀目前在存、放款排名位居16與17名，合併大眾銀之後，存、放款排名都提升至15名。

元大銀自結去年稅前盈餘63.4億元，大眾銀21.5億元，雙方合併後，2016年稅前盈餘合計約84.9億元。