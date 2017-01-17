雄獅1-4月訂單回溫 營收可望比去年同期成長二位數
2017-01-17 18:29
〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅（2731）董事長王文傑表示，就目前觀察，今年1-4月在市場熱度回溫下，訂單表現不錯，其中以日本、泛歐洲區以及韓國、東南亞成長力道最強，預計可望帶動營收較去年同期成長二位數。
雄獅去年營收達218億元，年增4.15%，累計去年1-4月營收62.46億元，年增3.96%。
就全年表現，王文傑指出，去年受到匯率、恐攻等影響，整體表現不好，而雄獅表現較整體市場佳，今年在日幣、人民幣、歐元疲弱下，預期一定會較去年好。
雄獅去年拿下了福建廈門「赴台遊」及上海的「出境遊」二張執照，王文傑預估，預計今年中國市場佔營收比重可年增50%以上。雄獅（福建國際旅行社）與當地企業合資，雄獅持股佔90%，而上海出境遊則為雄獅全資企業，初期先以差旅、企業遊、境內旅遊等為主，未來將擴大到境外遊遊，預估五年內中國市場營收占比將拉高到10%以上。
因應旅遊邁入行動及雲端智慧服務時代，雄獅今日與智慧旅遊業者拓景科技Bubboe，推出耗時2年研發的「Lion Bubboe Tour」APP，將雲端科技結合行動數位載具，整合團體遊程中的碎片化服務，並提供行動語音導覽、地圖找人、即時公告推播等服務，王文傑說，希望透過智慧旅遊為旅客帶來更優化、創新服務的價值。
雄獅去年服務人次高達170萬人次，其中團體70萬人次、個人約100萬人次，市佔率13%。
目前東北亞市場佔營收40%，歐洲約18%、中國及東南亞各約10%，國內旅遊團則在5%，其中則為美洲及紐澳市場。
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