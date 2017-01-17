呼應川普？ 傳甲骨文裁撤北京200研發職位

2017-01-17 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國軟體公司甲骨文（Oracle）今（17）日傳出將大舉裁撤位於中國北京的研發部門，約有200人被要求在今年3月31日前離職；分析人士指出，甲骨文此舉應該是為了呼應美國準總統川普提出的「美國製造」政策，相關研發工作未來預估將回流美國或移至印度。

綜合媒體報導，《中國日報》今日刊出知情人士提供的甲骨文公司內部電子郵件，該封14日上午9時許由署名比爾（Bill Nesheim）所發出的郵件指出，甲骨文將裁撤北京研發中心約200個職位，相關員工被要求在今年3月31日前離職；據了解，裁撤200個研發職位相當於裁撤掉北京整個雲端運算儲存的研發團隊。但相關裁員消息目前仍未獲得甲骨文公司的證實。

分析人士指出，從甲骨文最新的財報來看，甲骨文仍會繼續投資獲利驚人的雲端運算儲存研發項目，裁撤位於中國的相關職位，應該是為了響應川普提出的「美國製造」政策，預估相關研發工作未來將由美國工程師接管，而部分測試工作則將移交給印度工程師負責。