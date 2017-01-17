反彈9.9分 新台幣收31.603元
2017-01-17 16:08
〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率盤初走軟，但盤中由貶轉升，且升幅逐步擴大，終場以31.603元兌1美元作收，升值9.9分，台北外匯經紀公司成交量為5.57億美元。
外匯交易員表示，本週有許多政治變數尚待釐清，導致銀行間交投保守、清淡，新台幣也靜待新的方向指引。
新台幣今以31.710元開出，最高31.560元、最低31.745元，終場收31.603元。
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