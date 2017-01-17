三大法人買超43億 外資買超36億
2017-01-17 15:06
台股集中市場三大法人外資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣43.21億元。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣43.21億元。
外資今天買超36.16億元，投信賣超0.86億元，自營商買超7.91億元。
台股今天上漲62.20點，收在9354.53點，成交值新台幣570.07億元。
|106年01月17日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|825,288,450
|979,448,210
|-154,159,760
|自營商（避險）
|3,318,984,850
|2,373,293,117
|945,691,733
|投信
|709,753,050
|796,569,825
|-86,816,775
|外資及陸資
|15,773,285,461
|12,156,615,368
|3,616,670,093
|合計
|20,627,311,811
|16,305,926,520
|4,321,385,291
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 導盲犬坐公車 司機這樣做網友感動到哭…
- 海倫清桃簽字離婚！ 戴發奎遭警法辦
- 破百年魔咒奪冠 小熊今赴白宮作客
- 放閃無極限！謝和弦洩親吻照甜喊「娶到賺到」
- 遭踢爆收賄告誹謗 林益世誣告罪判刑8個月
- 台日鐵路紀念章拉力賽 第2彈1/27日開跑
- 《台北過好年》辦年貨 各批發市場賣到除夕日
- 加水站稱賣「山泉水」 48家被要求改正
- 《返校》觸動中國實況主 感嘆「人不是生而自由的嗎？」
- 朱雪璋感謝總統府邀演出 網友怒：表演斷腳筋？
- 選新北市長？賴清德訪日給這答案…
- 韓星9成貧窮 月薪平均不到20K
- 西螺大橋百人吃湯點燈 20日登場
- 新興OK橙產量萬斤 現採現吃
- 年金改革國是會議週六登場 蔡下達溝通令
- 感心送暖！問盲胞挑棉被顏色 貼心送到家
- 全力備貨 傳統市場迎接採買潮
- 黨中央要求不分區勿介入黨魁選舉 黨團砲轟
- 爭取高鐵南延 屏東朝野議員齊喊賀陳旦下台
- NBA》「一眉」暴扣重摔離場 X光檢查結果出爐
- 《法界看法》 撞倒拖行害命 檢採嚴格認定
- 在美遭判刑軍火商 返台告親人侵占不起訴
- NBA》勇士窮追猛打 讓詹皇嚐生涯最糗紀錄
- 最強空對空飛彈 日英共同開發
- 春節疏運 高屏地區加開國道客運265班次
- 一個人住？秀智9000萬愛巢內部曝光
- SBL》助隊扳倒龍頭達欣 B.戴維斯榮登單週最佳球員
- 澳網》那裡跌到就從那裡爬起 西班牙「蠻牛」開胡
- 採收芥菜、做酵素 竹市食物森林樂活
- 不爽男友？不滿酸民？蕭淑慎被求婚後怒譙「不懂尊重」
- 搶救鱟魚 北門野放三隻
- 交部質疑軌道建設 林佳龍轟：從台北看天下
- 花市衝買氣 23日至除夕不休息
- 自工地墬落 男卡土堆管道命危送醫不治
- 百分考卷換百元禮券 中市議員送暖清寒學子
- 軟爛男恐嚇前女友 又向新女友騙錢
- 年去9月不動產 桃市交易金額較前年同期減2成
- 今氣溫回升 週五冷氣團再襲下探11度！
- SBL》明星賽週六開打 周儀翔放話挑戰「印度姚明」
- 高雄春藝開跑 草地河海就是大舞台
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：三大法人買超43億 外資買超36億
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分