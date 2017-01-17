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三大法人買超43億 外資買超36億

台股集中市場三大法人外資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣43.21億元。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-01-17  15:06

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣43.21億元。

外資今天買超36.16億元，投信賣超0.86億元，自營商買超7.91億元。

台股今天上漲62.20點，收在9354.53點，成交值新台幣570.07億元。

106年01月17日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 825,288,450 979,448,210 -154,159,760
自營商（避險） 3,318,984,850 2,373,293,117 945,691,733
投信 709,753,050 796,569,825 -86,816,775
外資及陸資 15,773,285,461 12,156,615,368 3,616,670,093
合計 20,627,311,811 16,305,926,520 4,321,385,291

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