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大立光改寫天價 台股收復9300點大關

台股經過昨日重挫，今日展開小幅反彈，股王大立光（3008）股價大漲，再創掛牌天價新紀錄，為台股點亮光明燈，指數收復9300點大關。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-01-17  13:48

〔記者卓怡君／台北報導〕台股經過昨日重挫，今日展開小幅反彈，股王大立光（3008）股價大漲，再創掛牌天價新紀錄，為台股點亮光明燈，指數收復9300點大關，但本週國際變數多，包括英國是否硬脫歐．美國川普就任等重大事件，市場觀望氣氛濃，量能依舊低迷，收盤上漲62.20點，收在9354.53點，成交量約570.08億元。

法人指出，外資昨日期現貨偏空操作，明日台指期即將進行結算，台股5日線與10日線反壓依舊沈重，未來仍需觀察外資動向。

今日台股由大立光扮演多頭總司令，大漲逾3%，股價再度改寫歷史新高，台積電（2330）、金融股順利穩在盤上，電金合擊，激勵多頭買盤進駐，收復9300點大關，惟量能不足，大立光強勢攻頂，盤中創下4410元的歷史天價，光學族群雨露均霑，玉晶光（3406）展開軋空氣勢，亮燈漲停，股價再創三年高點，亞光（3019）同步創高，尾盤亦拉到漲停。

近期低價股表現出色，股價狂飆的大同（2371）今日早盤股價創五年高後快速翻黑，上沖下洗，高低震盪逾7%；威剛（3260）去年獲利報喜，買盤搶進，價量齊揚，帶動記憶體族群上揚，華邦電（2344）早盤湧進大單，股價以90度角急拉大漲；宏碁（2353）也出現大筆買單拉抬；元太（8069）今日強攻漲停。

工業電腦樺漢（6414）完成2億美元的首次ECB定價，溢價幅度達13.75％，今日股價一路走高，盤中大漲逾8％；造紙類股、橡膠股今日人氣同樣強強滾。

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