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中美洲友邦正發展 外交部鼓勵中大型企業投資

2017-01-17  13:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統出訪中美洲友邦的「英捷專案」甫結束，外交部今日表示，中美洲友邦國家發展進入新階段，現赴中美洲的台商也對當地環境十分滿意，外交部鼓勵已在國內成功的中、大型企業，多多前往中美洲投資。外交部也說，為強化雙邊實質經貿關係，會更加鼓勵與補助相關專家業者到中美洲考察，找尋適合台灣企業投資的項目。

總統「英捷專案」出訪中美洲，考量與友邦產業的互助合作關係，根據當地需求的重點產業，邀請7名企業家隨行考察，分別是台糖公司董事長黃育徵、中華民國紡織業拓展協會董事長詹正田、台灣國際農業開發公司董事長陳郁然、老爺酒店集團總裁林清波、世界台灣商會聯合總會總會長林見松、開陽集團董長蔡宗融與宏碁股份有限公司總經理王定愷。

外交部國經司司長李新穎今在外交部例會中說，過去認為中美洲邦交國處於戰亂或是政權不穩定，「那些都過去了」，李新穎強調，我方的中美洲友邦國家，現在已經進入國家發展的新階段，都是民主自由的開放社會。

在推動經濟社會發展上，友邦也需要全球重要夥伴的協助，而亞洲最重要夥伴就是中華民國台灣。李欣穎說，我國將加強經貿投融資計畫，盼提升友邦就業率，另外在婦女與青年創業等包容性社會發展議題上，也會持續推動各方面互惠互利的合作，以代替單方面援助。

李新穎進一步說，配合此次英捷專案的考察心得，外交部今年將更鼓勵專家學者到中美洲考察，找尋適合台灣企業投資的項目。李新穎說，中美洲面積是台灣的14倍、人口是台灣的2倍，平均國民所得超過3千美元，當地又都是年輕人口，不但是勞力充分供給地，也是廣大的市場。

他認為，如果產業有長遠眼光，應該有機會找到合適商機。現赴中美洲的台商也對當地環境十分滿意，惟以小型企業居多，外交部鼓勵已在國內成功的中、大型企業，多多前往中美洲投資。外交部也將加強推動產業考察交流，整合產業廠商與資源，以團隊和客製化的形式，推動踏實經貿外交。

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  • 外交部國經司司長李欣穎（見圖）在外交部例會中表示，中美洲友邦國家發展進入新階段，現赴中美洲的台商也對當地環境十分滿意，已在國內成功的中、大型企業，多多前往中美洲投資。（記者呂伊萱攝）

    外交部國經司司長李欣穎（見圖）在外交部例會中表示，中美洲友邦國家發展進入新階段，現赴中美洲的台商也對當地環境十分滿意，已在國內成功的中、大型企業，多多前往中美洲投資。（記者呂伊萱攝）

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