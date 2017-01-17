2017電玩展 鈊象將展出9款
2017-01-17 12:21
鈊象於去年遊戲機展就大規模展出許多產品，今年電玩展更是一口氣推出9種。（記者張慧雯攝）
〔記者張慧雯／台北報導〕2017年台北電玩展即將展開，鈊象（3293）在今年電玩展一口氣展出9種品項，包括VR﹑手遊﹑大型機台。
鈊象表示，創新的VR技術已實現在賽車產品「火線狂飆」，此次在電玩展上首次曝光，現場民眾可以在會場上享受身歷其境的飆風快感，另外回到侏儸紀一起來趟恐龍大冒險的拍貼機也首次曝光，試玩後即可與恐龍來張大合照，帶著照片開心回家，最動感的舞力特區是鈊象電子自行研發的體感跳舞機台。
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