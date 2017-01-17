東森國際主張擁有東森電視台優先購買權

2017-01-17 12:24

〔記者王憶紅／台北報導〕台數科向凱雷價購東森電視股權案，目前由主管機關審核中，東森國際（2314）仍以司法途徑主張其優先購買權。展望106年，東森國際表示，仍將持續活化資產以將資源聚焦於科技零售，以及新媒體事業的發展。

東森國際表示，在東森電視台在股權出售案未明朗前，東森國際持續認列其持股21.32%之獲利，去年東森國際即認列了超過2億元之獲利。

東森國際去（105）年第二季開始轉虧為盈，主要因出售關渡土地及小巨蛋公司股權二資產處分案。東森國際截至第三季淨利有4.87億元，每股獲利0.7元。東森表示，因海運市場雖有反彈卻仍舊低迷，削減了轉虧為盈的力道，且年底時穀倉營運量因美國大雪氣候不佳，使台灣進口穀物大減，將使第四季無法持續獲利而影響全年盈餘增長的表現。

東森國際說，今年有幾個關鍵的發展，除了財報受航運事業的影響幅度將逐漸縮小外，旗下購物公司森森百貨與東森得易購的合併案及東森新聞雲網站的影音事業將是發展重點，另外，東森電視的股權交易案的結果也會是一影響因素。

東森國際今年全年營運的巴拿馬極限型散裝船舶維持6艘，預期明年將減少為3艘、108年餘1艘，至109年全部租入營運的船舶合約都會到期。東森國際船舶合約截至去年底的累計未實現損失預估為6.05億元，該損失將於未來四年中，隨運價提升及合約逐漸到期而回沖列為利益。

東森國際子公司森森百貨去年的稅後淨利預估約1.62億元，該公司與東森得易購公司於去年11月分別同時召開董事會通過二公司之合併，全案目前公平交易委員會審核中，預期雙方結合案應會順利通過，合併基準日暫定為4月1日。合併後公司將成為全台電視購物市占率最大之業者，亦將逐步發揮資源整合、擴大營運規模、降低管理成本、提升營運效率及增強全球市場競爭力等之效益。東森國際今年之合併營收將因森森百貨與東森得易購之合併而大增，並以東森國際及其子公司共計持有合併後公司25.87%之股權認列損益。