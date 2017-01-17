泰昇-KY上市掛牌 中籤率0.87％

台商在越紙尿褲品牌商「泰昇-KY（8480）」掛牌上市。（記者陳柔蓁攝）

2017-01-17 12:19

〔記者陳柔蓁／台北報導〕台商在越紙尿褲品牌商「泰昇-KY（8480）」掛牌上市，對於泰昇-KY鮭魚返鄉，證交所總經理李啟賢表示：「很高興看到台商衣錦榮歸，相信台灣的投資大眾會給予溫暖的掌聲。」主辦承銷券商兆豐證券指出，本次抽籤超額認購達115.01倍，凍結市場資金高達104.59億元，泰昇-KY新股上市中籤率僅0.87％。

開盤股價114.5元，盤中最高報價117元，漲幅近10%。初次上市掛牌的普通股股票自上市買賣日起5個交易日，股價無漲跌幅限制。

泰昇-KY自創「UniDry（優力寶）」及「SunMate（大長巾）」品牌，目前已有約100家經銷商與超過37,000家通路據點覆蓋全越南市場，是越南前三大、柬埔寨第一大嬰兒紙尿褲品牌商，董事長戴朝榮認為，台灣除了IT產品外能見度較低，但不是市場小就不能做通路，因此用優化產品結構與提供優質產品，力求比國際品牌的商品性價比更高。隨著這些新興國家經濟發展，國民所得提高及中產階級的增加，且越南及柬埔寨之紙尿褲普及率皆未達20%，泰昇-KY未來成長空間仍大。