大樂透春節加碼 百萬獎中獎率提高2.1倍

台彩史上最高額春節加碼，總獎金10億元。（記者吳佳蓉攝）

2017-01-17 11:48

〔記者吳佳蓉／台北報導〕台灣彩券史上最強春節加碼！台彩董事長薛香川宣布，今年加碼總獎金上看10億元，從下週一威力頭獎加碼2億元開始，除夕至初五大樂透連續6天開獎；此外，除夕至初二，將連3天加開10個號碼，對中6碼就可得百萬，總計630組，相較往年「百組百萬」加碼方式，中獎機率提高2.1倍。

台彩今日舉辦「2017年春節加碼宣告記者會」，現場播放由導演吳念真執導的形象影片，並請來今年代言藝人阿ken一同揭曉加碼內容。

薛香川表示，此次10億元加碼，威力彩部分為2億元，將於1月23日當期投入，為一系列春節加碼揭開序幕。緊接除在除夕（1月27日）至除五（2月1日）大樂透將連開5天，每天都可對獎，每期最少頭獎也有1億元；有別於以往「百組百萬」的大樂透加碼方式，今年玩法有大變革，中獎機率高出2倍以上，對獎方式也更簡單。

薛香川指出，大樂透在除夕、初一、初二總共3天，將另外增開10組號碼，只要對中6碼就可拿到100萬元，每日210組、總組數630組，累積獎金高達6.3億元。若到初三630個百萬獎還沒開完，活動將持續加開至全數開出，最晚至2月7日結束。

另一方面，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO從下週一（1月23日）起至2月5日，連續14天加碼，基本玩法1~6星共9個獎項加碼，猜大小玩法獎金由6倍提高至7倍，總計加碼金額10億元。

阿ken提醒，民眾若買大樂透幸運中大獎，記得買點刮刮樂，將中獎喜悅分享出去，台彩1月29日將推出5款新春刮刮樂，包括頭獎1000萬元的「大麻將」、玩法創新的「刮刮金樂透」，以及新春應景主題的「過新年」、「好雞靈」、「雞祥富貴」等。