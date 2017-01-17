股王大立光續飆，盤中4410元再創台股新高價。（記者陳梅英攝）

2017-01-17 10:46

〔記者陳梅英／台北報導〕股王大立光（3008）上週經歷證交所電腦程式問題，股價一度出現重挫，隨交易系統恢復正常，儘管首季仍處於淡季，但大立光釋出樂觀訊息，1月、2月會較去年同期成長，今日一早大立光在買盤敲進下，10點半過後飆至4410元，再創台股新高價。

大立光去年第四季毛利率衝上70%，每股稅後盈餘62.99元，均改寫歷史新高紀錄，2016年每股稅後盈餘169.4元，雖然不及2015年歷史獲利新高180元，但仍是歷史次高，且在手機搭載雙鏡頭蔚為趨勢下，即使大立光股價已高，外資、本土法人持續看好大立光今年業績成長，甚至有法人喊出大立光今年每股稅後盈餘將突破200元，股價上看5000元以上。

今日早盤買盤重新歸隊，大立光一早以4260元價位開出，盤中越走越高，10點半後，飆上4410元，再創歷史新高。