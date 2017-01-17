ETF投資類型新添債券 首檔今日掛牌
2017-01-17 10:23
〔記者張慧雯／台北報導〕2017年初國內證券市場又邁出一大步！ETF掛牌類型由股票、商品投資類型橫跨至債券。國內ETF龍頭元大投信領先同業發行首檔債券ETF-「元大美國政府20年期（以上）債券ETF傘型基金」，並於今（17）日掛牌。這檔傘型基金的原型ETF於店頭市場掛牌交易，槓桿及反向ETF則於集中市場掛牌交易。
元大投信總經理劉宗聖表示，此次一口氣推出「元大美國政府20年期（以上）債券證券投資信託基金」（簡稱-元大美債20年，證券代碼00679B ）、 「元大美國政府20年期（以上）債券單日正向2倍證券投資信託基金」（簡稱-元大美債20正2，證券代碼00680L）及「元大美國政府20年期（以上）債券單日反向1倍證券投資信託基金」（簡稱-元大美債20反1，證券代碼00681R），讓投資人可以善用美債ETF及槓桿反向標的特性，發揮短期交易、資產保護作用，或者納入中長期資產規劃。
劉宗聖指出，債券是資產配置中重要的元件與工具，未來投資人可納入原型債券ETF，布建中長期的完整資產規劃。依據經驗，美國公債往往在市場風險升高股市大跌時，發揮避險作用，股票與債券一向是資產配置中的基礎，除美債原型ETF可作為中長期布局的資產搭配，此次推出的美債槓桿/反向ETF，也提供偏好靈活操作的投資人短期交易選項，滿足各類投資人需求。
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