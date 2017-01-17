赴美投資被中國關切 郭董婉拒出席川普就職大典
2017-01-17 09:54
〔記者卓怡君／台北報導〕外電彭博引述知情人士報導，鴻海（2317）董事長郭台銘獲邀參加本週五美國總統川普就職大典，中國高級官員對郭台銘在美國投資計畫表達關切，知情人士表示，郭台銘向中國高級官員強調，美國投資計畫有待新政府上台後的政策再研究，目前尚無定論，更不會從中國撤資，他雖收到川普就職典禮邀請，但不打算參加。
去年12月，美國總統當選人川普會見日本軟銀社長孫正義，孫正義宣布將在美國大舉投資，並準備攜手好友郭台銘一同前往，鴻海則發表聲明表示正評估美國潛在投資機會，尚未正式定案，將繼續與美方相關單位直接討論。
由於川普不斷對中國放話，中美關係緊張，中國高級官員關切富士康在美國的投資計畫，據了解，郭董強調不會從中國撤資，美國投資計畫也還沒有定論。
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