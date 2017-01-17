銷售表現見曙光 精品基金2017年喜迎春

2017-01-17 09:25

〔記者張慧雯／台北報導〕自中國禁奢令實行後，各項奢侈品銷售額明顯下滑，不過，近來包括瑞士鐘表、愛馬仕等銷售成績回溫，瑞士寶盛精品基金經理人黃意芝表示，受惠於川普重商的政策導向，消費者信心提升，預期將擦亮精品市場未來表現。

加上中國農曆春節將至，不論是送禮或是運用年終犒賞自己，都可望提升精品銷量，延續2016年底的銷售熱潮，拉抬精品類股近期表現，相關精品基金表現可期。

康和投顧統計德意志奢侈品指數近期表現，2016年第四季以來（2016/9/1-2017/01/12） 德意志奢侈品指數上漲12.35%，表現優於同期MSCI 世界指數（8.97%），且根據Bloomberg預估，2017年全球精品業的銷售成長率可望超越2016年，顯示精品業可望於2017年翻轉。

瑞士鐘表統計，自2016年9月至11月已連續2個月出現改善且出口額衰退幅度縮小至0.7%；鐘表大廠歷峰集團（Richemont）也表示，2016年全球銷售額為30.9億歐元，年成長率達5%，其中亞太區的中國和韓國銷售最為亮眼，高達11.3億歐元，鐘表業前景出現曙光。

除鐘表銷售佳外路易威登（LOUIS VUITTON）2016年第三季財報中也特別強調，中國在內的亞洲市場出現明顯提升。愛馬仕（HERMES）指出，去年第三季中國本地消費較2015年同期有所改善。其他精品廠商包括Burberry、LVMH及Hugo Boss也表示感受到市場的復甦。

康和投顧預期2030年中國即將成為中產階級社會，整體生活水準提高，消費能力可望大幅提升，中國消費力道將仍是支撐精品業銷售成長的主要動能。