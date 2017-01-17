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歐盟：脫歐前 英無法與美談判貿易協定

2017-01-17  03:28

〔中央社〕歐洲聯盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）今天指出，英國必須在脫離歐盟後，才能談判新的對外貿易協定。

稍早美國總統當選人川普表示，支持與英國快速簽署貿易協定。

茉格里尼在比利時布魯塞爾被記者詢及川普接受歐洲兩家報紙訪問的內容時說：「只要歐盟的會員國還是會員國，就不能與第三方就任何貿易協定進行雙邊談判。」

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