川普熱退潮 歐股回檔
2017-01-17 02:28
〔中央社〕英鎊疲軟使倫敦FTSE100股價指數今天盤中再創新高，但稍後回檔，收盤小跌，中斷了一連14個交易日的收紅紀錄。
FTSE 100指數今天盤中來到歷史高點7354.14點，收盤下挫10.68點或0.15%，以7327.13點作收。
法蘭克福DAX 30指數滑落74.47點或0.64%，收在11554.71點。
巴黎CAC 40指數跌40.31點或0.82%，收4882.18點。
川普當選美國總統後，世界股市曾勁揚，因市場料定他大筆基建支出和減稅計畫將推動美國經濟成長，進而帶動全球經濟。
但川普在上週記者會並未提出明確的方案，令許多市場人士擔心，他可能不會履行承諾。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 恐怖遊戲《返校》爆紅 製作團隊：始料未及
- 染黑民主… 國安啟動 徹查境外擾台勢力
- 超狂技能！ 怎麼丟怎麼進的男子
- 上羅智強臉書直播》郝龍斌批柯 拆樓留爛尾
- 小學生神造句有夠獵奇 網友笑瘋評：100分！
- 談下屆市長選將民調高低 花媽：比賽才開始
- 健康充電站
- 黃小琥三不一沒有 霸氣狂轟小巨蛋
- 殷仔客串賣酒郎 「18禁」笑果大
- 歐陽娜娜被爆熱戀房祖名 林鳳嬌同桌照曝光
- 迷姦韓妹運將收押 新婚3月 載過上百韓妹
- 信520重返小巨蛋 發夢順便辦婚宴
- 東港「黑鮪魚紀念雕塑」 可望「解凍」移置
- 基隆首座國民運動中心 啟用
- 祈婚姻平權 同志伴侶拜霞海城隍廟月老
- 「盛一碗山間」 台南吳園排屋展出李俊蘭陶藝展
- 傳道路貫穿校園 東海學生發起1人1信捍衛相思林
- 為何關注Paul學歷？ 陳沂：他曾吃過大便
- 藍又時解放E奶開唱 甜讚老公放閃
- 何盡平4連霸失利 重征福地找自信
- 安得烈慈善協會喜獲支持 弱勢家庭年節食物包不愁了
- 品冠粗暴老婆懂 陳潔儀調侃反差萌
- 今日高屏 空品預報為不良紅
- 英相將宣布硬脫歐 交換移民管控權
- 台灣短片《層層摺起的寂寞》 入選柏林影展
- 桃園各界送暖 弱勢族群天冷心熱
- 指控抄襲民宿介紹文 部落客不起訴
- 新北2圖書館 成立「考試用書交流平台」
- 國民黨募款責任額 32中常委僅3人配合
- 充氣娃娃代打開場 玖壹壹攻蛋自評XX分
- 男疑徒步逆向闖國道 慘遭6車撞上當場輾斃
- 〈看門道評味道〉訂購年菜 挑著買
- 棄投從打 陳敏賜「潛在競爭中」
- 杜特蒂揚言戒嚴掃毒
- 墨西哥大型音樂節爆連環槍擊 至少8死15傷
- 《小檔案》慈護宮俗稱媽祖廟
- 寒門孝子射雙金 父撒手生活陷困
- 台南年改遊行 教師提世代互助6訴求
- 爸爸媽媽看這邊 新北公托再增兩家
- 法時社長控廢血圖利 血基會駁斥
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川普熱退潮 歐股回檔
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分