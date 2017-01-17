川普熱退潮 歐股回檔

2017-01-17 02:28

〔中央社〕英鎊疲軟使倫敦FTSE100股價指數今天盤中再創新高，但稍後回檔，收盤小跌，中斷了一連14個交易日的收紅紀錄。

FTSE 100指數今天盤中來到歷史高點7354.14點，收盤下挫10.68點或0.15%，以7327.13點作收。

法蘭克福DAX 30指數滑落74.47點或0.64%，收在11554.71點。

巴黎CAC 40指數跌40.31點或0.82%，收4882.18點。

川普當選美國總統後，世界股市曾勁揚，因市場料定他大筆基建支出和減稅計畫將推動美國經濟成長，進而帶動全球經濟。

但川普在上週記者會並未提出明確的方案，令許多市場人士擔心，他可能不會履行承諾。