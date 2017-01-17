| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 財經

展望中國大陸經濟 IMF籲加速改革

2017-01-17  00:46

〔中央社〕國際貨幣基金（IMF）今天上調對中國今年經濟成長率的預測為6.5%，明年是6.0%。IMF提醒，中國若續依賴政策支持、放緩改革，中長期看，經濟下滑的風險將更大。

IMF發布「世界經濟展望」（WEO）最新報告，預測今、明兩年全球經濟發展前景的主要支柱是新興市場和開發中經濟體的成長高於預期。

與去年10月相較，IMF上調對中國今年經濟成長的預測值0.3個百分點、為6.5%，明年則維持同樣估值的6.0%。而對中國去年經濟成長的預估則為6.7%。

IMF指出，上調對今年中國經濟成長率的估值，主因是預計北京將繼續提供政策支持、刺激經濟，不過，IMF提醒，若中國繼續依賴刺激措施，快速擴張信貸，卻放緩解決企業債務問題、特別是強化約束國營企業預算的改革，中國經濟或將更急劇減緩、出現破壞性調整的風險將增加。

IMF更警示，尤其若在外部經濟環境動盪不明的情況下，中國資本外流壓力，更可能加劇中國經濟硬著陸。

在亞洲，IMF也下調了對印度今年的成長預測為7.2%、明年則是7.7%。報告並未討論台灣。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鐵板素蚵仔
丸子親子丼
香橙風熱巧克力
羹湯勾芡何時下？
轉寄

標題：展望中國大陸經濟 IMF籲加速改革


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.