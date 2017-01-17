全球經濟迎川普時代 IMF憂政治風險
〔中央社〕國際貨幣基金（IMF）今天表示，當前政治情勢對全球貿易與移民的限制，損害生產率，再加上地緣政治可能的衝突因素，全球經濟中、長期仍面臨下滑風險。
IMF今天公布「世界經濟展望」（WEO）最新報告，對今、明兩年經濟成長率的預估值仍維持去年10月的看法，分別為3.4%、3.6%。預測2016年的經濟成長率則為3.1%。
和世界銀行日前公布的報告看法相同，IMF在未點名美國總統當選人川普的情況下說，預計美國將實施財政刺激政策的溢出效應，將讓已開發經濟體今、明兩年的成長前景有改善。
與去年10月的預測相較，IMF上調美國今、明兩年的經濟成長率分別為2.3%及2.5%。
不過，一向穩健保守的IMF也罕見地提到，自己的預測有可能出現很大變化，原因是「美國新政府的政策不確定性及可能對全球經濟產生的影響」，預計到4月時的報告，才會對全球經濟展望有更明朗看法。
川普就要上台，他標榜美國優先，但是否真執行貿易保護主義及對二戰後美國主導成立的世界經濟秩序又是否會有翻天覆地的改變，是全球經濟今、明兩年發展關鍵。
IMF警示，中長期來看，全球經濟成長面臨下滑風險，尤其近期的政治態勢對貿易全球化、一體化對全球經濟發展有利的這一共識正減弱，若有重大政策轉變，導致全球失衡擴大、匯率變動加劇，保護主義強化，對全球貿易和移民的限制增加，將損害生產率和收入，對市場情緒立即產生不利影響。
另外，IMF還指出，地緣政治的緊張局勢和恐怖主義加劇，也會對市場情緒和經濟信心產生嚴重不利影響，這包括中東和非洲國家的內戰和衝突，在歐洲的難民和移民所處的境遇，恐怖主義全球的行動，東南部非洲乾旱的持續，以及茲卡病毒傳播等。
全球經濟活動面臨的主要負面風險還包括，可能轉向封閉政策和保護主義、全球金融環境的收緊幅度大於預期，並與部分歐元區經濟體和某些新興市場經濟體的資產負債表薄弱相互影響及中國經濟成長出現更大幅度放緩。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 恐怖遊戲《返校》爆紅 製作團隊：始料未及
- 染黑民主… 國安啟動 徹查境外擾台勢力
- 台南市府動員志工修繕團 幫8旬獨老修破屋
- 百年福德祠被偷去賣 南庄人蓋回來
- 【愛讀書】《當我提筆寫下你，你就來到我面前》
- 撞上翻車落跑6小時後才到案 肇事駕駛：怕被取消假釋
- 脫歐談判在即 川普：將儘快簽訂美英貿易協定
- 竹市後站停車場 路重鋪大翻修
- 王力宏傾心改變世界 老婆貼心跟隨
- 歐陽娜娜被爆熱戀房祖名 林鳳嬌同桌照曝光
- 迷姦韓妹運將收押 新婚3月 載過上百韓妹
- 談年金改革 陳建仁哽咽自責這件事
- 因應一例一休 彰縣垃圾車「大改點」看這裡！
- 聯邦銀行挺藝術 陳植棋奪台灣美術貢獻獎
- 5高職生當車手 退休師遭詐1600萬
- 他蕃薯寶寶養10年成「人瑞」 網友驚：這遊戲還在？
- 黃之鋒：台灣警察比香港認真
- 自由共和國》2016年回顧／寫給一位年輕國民黨員的信
- 〈生活OK繃〉生栗子冬眠 更香甜
- 父猝逝 少年幫爸跑完半馬
- 爸爸媽媽看這邊 新北公托再增兩家
- 《觀光局建議》請旅行社 洽合法包車業者
- 美國3腳連體女嬰分離手術成功 開心迎接新童年
- 〈徵文大拼盤〉年節好禮 貼心送
- 日補2強投 「全日投」拚經典？
- 鞏固邦誼 蔡：我們是真心交朋友
- 貓拓／養
- 陌生正妹「倒肩甜睡」 網友：長得不帥再暖都是變態
- 南科集團結婚 13屆撮合365對佳偶
- 賽鴿賭博有損國際形象 林全指示加強查緝
- 最有在地味的又來囉！ 仁德年貨市集本週六登場
- 吃生魚片會感染寄生蟲？ 醫師：台灣很少見
- 宜蘭行口老旅店 變身文創新地標
- 「北海三博姊妹館」 今簽合作協定書締盟
- 香港梁、游上訴再遭駁 學者：凸顯政治凌駕司法
- 棄投從打 陳敏賜「潛在競爭中」
- 長髮公主樂佩時隔7年 再推電視版續集
- 〈愛肝加油站〉肝腫瘤須先確診 才能決定治療方式
- 嗶「愛金卡」搭公車捷運 暫時喊卡
- 品冠粗暴老婆懂 陳潔儀調侃反差萌
標題：全球經濟迎川普時代 IMF憂政治風險
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email