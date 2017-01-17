全球經濟迎川普時代 IMF憂政治風險

2017-01-17 00:38

〔中央社〕國際貨幣基金（IMF）今天表示，當前政治情勢對全球貿易與移民的限制，損害生產率，再加上地緣政治可能的衝突因素，全球經濟中、長期仍面臨下滑風險。

IMF今天公布「世界經濟展望」（WEO）最新報告，對今、明兩年經濟成長率的預估值仍維持去年10月的看法，分別為3.4%、3.6%。預測2016年的經濟成長率則為3.1%。

和世界銀行日前公布的報告看法相同，IMF在未點名美國總統當選人川普的情況下說，預計美國將實施財政刺激政策的溢出效應，將讓已開發經濟體今、明兩年的成長前景有改善。

與去年10月的預測相較，IMF上調美國今、明兩年的經濟成長率分別為2.3%及2.5%。

不過，一向穩健保守的IMF也罕見地提到，自己的預測有可能出現很大變化，原因是「美國新政府的政策不確定性及可能對全球經濟產生的影響」，預計到4月時的報告，才會對全球經濟展望有更明朗看法。

川普就要上台，他標榜美國優先，但是否真執行貿易保護主義及對二戰後美國主導成立的世界經濟秩序又是否會有翻天覆地的改變，是全球經濟今、明兩年發展關鍵。

IMF警示，中長期來看，全球經濟成長面臨下滑風險，尤其近期的政治態勢對貿易全球化、一體化對全球經濟發展有利的這一共識正減弱，若有重大政策轉變，導致全球失衡擴大、匯率變動加劇，保護主義強化，對全球貿易和移民的限制增加，將損害生產率和收入，對市場情緒立即產生不利影響。

另外，IMF還指出，地緣政治的緊張局勢和恐怖主義加劇，也會對市場情緒和經濟信心產生嚴重不利影響，這包括中東和非洲國家的內戰和衝突，在歐洲的難民和移民所處的境遇，恐怖主義全球的行動，東南部非洲乾旱的持續，以及茲卡病毒傳播等。

全球經濟活動面臨的主要負面風險還包括，可能轉向封閉政策和保護主義、全球金融環境的收緊幅度大於預期，並與部分歐元區經濟體和某些新興市場經濟體的資產負債表薄弱相互影響及中國經濟成長出現更大幅度放緩。