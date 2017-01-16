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Luxottica與Essilor聯姻 成全球最大眼鏡公司

義大利的Luxottica和法國的Essilor同意以460億歐元（490億美元）合併，成為全球最大的眼鏡製造商，營收超過150億歐元。（法新社）

2017-01-16  23:31

〔記者盧永山／台北報導〕義大利的Luxottica和法國的Essilor同意以460億歐元（490億美元）合併，成為全球最大的眼鏡製造商，營收超過150億歐元。

這筆交易是歐洲最大的跨境交易之一，Luxottica是目前全球最大的眼鏡製造商，旗下擁有Oakley、雷朋等品牌，Essilor則是全球主要的鏡片製造商。

合併後的公司名稱為EssilorLuxottica，並在巴黎掛牌。根據雙方的交易，Luxottica 81歲的創辦人維奇歐（Leonardo Del Vecchio）將透過家族控股公司Delfin，取得EssilorLuxottica 31%至38%股權，成為最大的股東，而維奇歐也將擔任EssilorLuxottica執行長。

Luxottica目前的市值約240億歐元，Essilor則為220億歐元，雙方早在幾年前就曾探索合併的可能性。

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