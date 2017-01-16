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洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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威力彩頭獎、今彩539頭獎皆摃龜

2017-01-16  22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月16日）開獎的第106000005期威力彩，頭獎連續第20期摃龜；第106000013期今彩539頭獎摃龜。

第106000005期威力彩中獎號碼為：第1區「15、16、18、20、23、24。第二區：03」，頭獎、貳獎皆摃龜；參獎6注獲得，每注可得15萬元；肆獎共35注獲得，每注可得2萬元；伍獎共173注獲得，每注可得4000元；陸獎共1464注獲得，每注可得800元；柒獎共2775注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬5348注獲得，每注可得200元；玖獎共2萬1198注獲得，每注可得100元；普獎共3萬5497注獲得，每注可得100元。

第106000013期今彩539中獎號碼為「04、05、23、30、33」，頭獎摃龜；貳獎共158注獲得，每注可得2萬元；參獎共6325注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬5464注獲得，每注可得50元。

第106000005期38樂合彩中獎號碼為「15、16、18、20、23、24」，五合摃龜；四合共9注獲得，每注可得6萬7500元；三合共90注中獎，每注可得5750元；二合共2328注中獎，每注可得750元。

第106000013期39樂合彩中獎號碼為「04、05、23、30、33」，四合摃龜；三合共75注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4521注中獎，每注可得1125元。

第106000013期3星彩中獎號碼為「226」，正彩共55注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000013期4星彩中獎號碼為「0934」，正彩共4注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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標題：威力彩頭獎、今彩539頭獎皆摃龜


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