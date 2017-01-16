索尼安卓中高階市場市占升 林志遠：今年將逾40％

2017-01-16 22:27

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣索尼總經理林志遠指出，Xperia XZ拿下去年11月中高階機種的第一名，預估12月也將是第一名，就15000元以上的Android高階市場方面，2016年的營業額年增40%，今年會維持Android中高階市場第一名。

林志遠說，2015年時，索尼在中高階市場的市占25%，去年到35、36%，今年將挺進到40%以上。

林志遠說，2016年產品方面智慧型手機推出六款產品，偏重中高階，不做機海，今年會朝向更多個人化、人工智慧發展。