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宏達電HTC U 將鎖定中國、印度市場

2017-01-16  22:03

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）今日起連續2天舉行年終尾牙，董事長暨執行長王雪紅指出，2016年HTC面臨許多挑戰，但也有不少豐收，會更樂觀看待2017年。而營運長陳文俊則表示，今年旗艦手機HTC U，將鎖定中國、印度市場，強勢行銷。

王雪紅指出，去年在手機部分包括HTC 10、及Google Pixel、Pixel XL都有很好的表現，虛擬實境VR領域也有突破性發展。

王雪紅在尾牙上坦言，HTC去年面臨很多的挑戰，但也有不少豐收，例如去年旗艦機HTC 10發表後獲獎無數，與Google合作的Pixel 和Pixel XL兩款新機，更有數千家媒體評比產品比蘋果iPhone好，在VR（虛擬實境）頭戴式裝置HTC Vive方面，在不到1年內就獲得近百個獎項。

宏達電營運長陳文俊則表示，新機HTC U系列上市後，將主打中國、印度市場。陳文俊說，宏達電是全世界第一家把金屬和玻璃完美結合的公司，3D曲面玻璃是一項偉大的工藝技術，宏達電是第一個將最難做的技術做出來的，搶先iPhone8。

宏達電今年尾牙兩天分別席開135桌與278桌，共413桌，會中將抽出近3000個獎項，總價值超過新台幣1100萬元，其中最大獎為新台幣25萬元現金獎項。

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  • 宏達電今年旗艦手機HTC U。（記者王憶紅攝）

    宏達電今年旗艦手機HTC U。（記者王憶紅攝）

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