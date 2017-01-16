威力彩、今彩539 開獎囉！

2017-01-16 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月16日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：15、16、18、20、23、24。第二區：03。

38樂合彩：15、16、18、20、23、24。

今彩539：04、05、23、30、33。

39樂合彩：04、05、23、30、33。

3星彩：226。

4星彩：0934。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。