威力彩、今彩539 開獎囉！
2017-01-16 20:55
〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月16日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：15、16、18、20、23、24。第二區：03。
38樂合彩：15、16、18、20、23、24。
今彩539：04、05、23、30、33。
39樂合彩：04、05、23、30、33。
3星彩：226。
4星彩：0934。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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