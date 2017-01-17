一例一休引爭議 高志明：政府無動於衷嗎？

2017-01-17 00:07

〔記者楊雅民／台北報導〕一例一休勞動新制引發爭議，義美食品總經理高志明今天發文表示，請給「Knowledge Worker」一些尊嚴，也應在『給「頭家」彈性」』或『給「辛勞」（受僱者）彈性』間，擇一決策，「給一些些加班彈性，政府可以無動於衷嗎？」

高志明表示，台灣的資源少、人口多，必須要靠技術、靠創意，自然就必須要有足夠的「Knowledge Worker」，大家應該都會同意。

美國矽谷的成功，完全依賴來自世界各國「Knowledge Worker」之貢獻；「Knowledge Worker」從事科技研發、文化創意，幾乎無人照傳統製造業

的「出勤時間．加班限制」作息，他們卻能奉獻其心智心力。

沒有「頭家」能夠不給極高代價，而輕易剝削「Knowledge Worker」的，

連美國都沒有對「Knowledge Worker」設立各種加班限制的法規，台灣的「勞動新法」也應該給他們應有的尊嚴。

高志明強調，「勞動新法」要保護勞動者，要提高勞動者的收入，沒有人會反對，但是台灣社會確實有不少收入「不足以養家糊口」的基層人口。法令不給「頭家」彈性或許是合理的；但總要給受僱者彈性，讓他們在自由意志下，有滿足必須要養家糊口，多賺一些錢的機會。

他認為，以現在媒體深入社會報導新聞及全球資訊流通的快速，要有「頭家」能夠長期剝削受僱者，已是不太可能的事。連台灣最重要的科技廠商台積電、大立光的CEO都呼籲勞動新法要給一些些「加班彈性」，政府可以「無動於衷」嗎？

在未來「人工智慧」、「機械人」、「關燈工廠」、「無人工廠」、「創意科技」「個人工作室」即將不斷精進、凸顯的世代裡，各種產業還是需要靠人才。

但是已經很難區分出「藍領」與「白領」，或「頭家」與「辛勞」，更難區分出「勞力者」與「勞心者」，屆時還能適用今天的「勞動新法」嗎？

高志明說，若政府官員能真正實地瞭解基層必須要「養家糊口」多賺一些錢的受僱者，必須在「被限制加班」的工廠下班後，趕車趕路去兼任第二份工作的辛酸，尤其是在颳風下雨的不良氣候中，您會感心酸、與同情。

相信您們就會同意，在目前台灣的經濟景氣低迷情況下，能讓受僱者在其自主意識下，保有一些「加班的彈性與尊嚴」， 讓大家共同為台灣的發展與生存打拚。