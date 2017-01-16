高雄關務長陳善助接任 原任楊崇悟調台北
2017-01-16 21:27
［記者黃旭磊／高雄報導］原高雄關副關務長陳善助接任高雄關，卸任關務長楊崇悟調任臺北關關務長。
財政部關務署高雄關今天（16日）舉辦卸、新任關務長交接及宣誓典禮，關務署署長廖超祥主持監交，近40名高雄港各相關公會與業者代表出席觀禮，高雄港務分公司、航警局高雄分局等港務相關單位也到場。
楊崇悟北上前感謝業界與同事協助，感性地說再見。
64歲的陳善助表示，將朝擦亮「廉能海關」招牌等5項工作重點努力，包括強化通關、加強查緝走私、樹立廉潔形象、培育人才及與各機關、業界合作。
高雄關表示，陳善助為高雄海科大航管碩士，民國66年關務特考乙等考試、99年簡任升官等訓練及格，進海關服務近40年，從基層做起，歷任高雄關分關主任、主任秘書、副關務長等職務。
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