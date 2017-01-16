朝陽人壽標售案 金管會︰未使用公帑

2017-01-16 17:11

〔記者王孟倫／台北報導〕朝陽人壽標售案由南山人壽得標，不過，保險安定基金須賠付2億元，對此，金管會表示，保險安定基金的資金由保險業所提撥，符合國際上「取之於金融業，用之於金融業」原則，本案之墊支金額並未使用公帑處理。

由金管會委託財團法人保險安定基金辦理的朝陽人壽資產、負債及營業概括讓與第2次公開標售案，開標結果為南山人壽以安定基金墊支金額2億元得標。

根據統計，朝陽人壽截至2016年底止，淨值為負25億元、保戶歸戶人數約10萬名。

對此，金管會保險局表示，本標售案是保險安定基金基於4大因素規劃辦理，包括：參酌市場情形、過去處理經驗、朝陽人壽財業務情況及維護保戶與員工權益等。本標售案依法輔以行政配套措施，提高業者投標誘因，使墊支金額（2億元）低於淨值負數缺口（25億元），順利完成標售。

朝陽人壽是在保險法於去年1月修法實施「立即糾正措施」後，金管會首次對財務狀況惡化達一定標準之保險業予以即時處理。

金管會指出，「該公司順利完成標售退場後，國內保險市場已無淨值為負數之保險業」，使得金融秩序安定進入新的里程碑。

對於本標售案仍要賠付2億元，金管會強調，這是由保險安定基金進行墊支，其資金來源是保險業提撥，是取之於金融業，用之於金融業，且本案處理過程公開透明，既有效維護保戶權益，亦維持金融秩序穩定。