宏達電今日尾牙 總價值達1100萬元

2017-01-16 15:20

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC（2498）於1月16、17日在國立臺灣大學綜合體育館舉辦HTC 2016年終晚會，董事長王雪紅、營運長陳文俊、智能手機暨物聯網事業總經理張嘉臨，偕同一級主管們一同出席。值得注意的是，宏達電今年桌數以及總獎金額較去年少，但最大獎金額較去年高。

宏達電今年尾牙兩天分別席開135桌與278桌，共413桌，會中將抽出近3,000個獎項，總價值超過新臺幣1,100萬元，其中最大獎為新臺幣25萬元現金獎項。

宏達電去年總獎金額1300萬元，總桌數487桌，最大獎20萬元。

宏達電今日平盤以下震盪，終場以下跌0.3元的78.8元作收。