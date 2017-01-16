台糖量販店挺菜農 消費滿200元送高麗菜
2017-01-16 14:25
〔記者黃佩君／台北報導〕高麗菜搶種價格崩盤，從1粒破百元掉至每公斤不到6元，台糖表示為幫助農民減低損失，明旗下量販店推出週二買菜日，購買200元以上免費送1粒高麗菜。
台糖表示，為幫助農民降低損失，旗下量販店系統與豐禾健康蔬果合作，並與高於市場價收購產地高麗菜，舉辦週二買菜日活動；明天全館買200元以上免費送高麗菜1粒。
台糖表示，當日會員全館消費滿200元，憑發票每卡限領一顆，預計明天全店將發出萬顆高麗菜，讓民眾可於年前既支持菜農，又能享受樂活小確幸。
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