| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 財經

台糖量販店挺菜農 消費滿200元送高麗菜

2017-01-16  14:25

〔記者黃佩君／台北報導〕高麗菜搶種價格崩盤，從1粒破百元掉至每公斤不到6元，台糖表示為幫助農民減低損失，明旗下量販店推出週二買菜日，購買200元以上免費送1粒高麗菜。

台糖表示，為幫助農民降低損失，旗下量販店系統與豐禾健康蔬果合作，並與高於市場價收購產地高麗菜，舉辦週二買菜日活動；明天全館買200元以上免費送高麗菜1粒。

台糖表示，當日會員全館消費滿200元，憑發票每卡限領一顆，預計明天全店將發出萬顆高麗菜，讓民眾可於年前既支持菜農，又能享受樂活小確幸。

廣告
  • 台糖挺高麗菜農，明於量販店贈送萬顆高麗菜。（圖由台糖提供）

    台糖挺高麗菜農，明於量販店贈送萬顆高麗菜。（圖由台糖提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台糖量販店 高麗菜
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鐵板素蚵仔
丸子親子丼
香橙風熱巧克力
羹湯勾芡何時下？
轉寄

標題：台糖量販店挺菜農 消費滿200元送高麗菜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月16日‧星期一‧丙申年臘月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.