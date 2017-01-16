犒賞基層員工 日月光加發1.8億元紅包

2017-01-16 13:58

〔記者洪友芳／新竹報導〕日日月光集團董事長張虔生為了感謝員工過去1年的努力，年終再加碼加發基層員工獎金1萬元，高雄廠與中壢廠共計1.8萬名員工受惠，等於多發1.8億元紅包。

日月光集團表示，為讓員工無後顧之憂，公司保障每人年收入14個月月薪，績效中上人員約16個月月薪，高績效人員年收入可達20個月以上。此「新春紅包」為針對生產線直接人員，體恤基層員工對公司的辛勤付出，今年是第3年加發獎金1萬元。

此外，封測廠過年不打烊，日月光為感謝員工於春節期間出勤，也將維持往年優於法令的加班倍率計算，員工餐廳推出免費春節年菜，凡出勤者還會再加發春節紅包，每天最高1500元紅包犒賞員工。