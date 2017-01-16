| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 財經

犒賞基層員工 日月光加發1.8億元紅包

2017-01-16  13:58

〔記者洪友芳／新竹報導〕日日月光集團董事長張虔生為了感謝員工過去1年的努力，年終再加碼加發基層員工獎金1萬元，高雄廠與中壢廠共計1.8萬名員工受惠，等於多發1.8億元紅包。

日月光集團表示，為讓員工無後顧之憂，公司保障每人年收入14個月月薪，績效中上人員約16個月月薪，高績效人員年收入可達20個月以上。此「新春紅包」為針對生產線直接人員，體恤基層員工對公司的辛勤付出，今年是第3年加發獎金1萬元。

此外，封測廠過年不打烊，日月光為感謝員工於春節期間出勤，也將維持往年優於法令的加班倍率計算，員工餐廳推出免費春節年菜，凡出勤者還會再加發春節紅包，每天最高1500元紅包犒賞員工。

廣告
  • 日日月光集團董事長張虔生為了感謝員工過去1年的努力，年終再加碼加發基層員工獎金1萬元。圖為日月光營運長吳田玉（左）。（記者洪友芳攝）

    日日月光集團董事長張虔生為了感謝員工過去1年的努力，年終再加碼加發基層員工獎金1萬元。圖為日月光營運長吳田玉（左）。（記者洪友芳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 日月光 紅包
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鐵板素蚵仔
丸子親子丼
香橙風熱巧克力
羹湯勾芡何時下？
轉寄

標題：犒賞基層員工 日月光加發1.8億元紅包


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月16日‧星期一‧丙申年臘月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.