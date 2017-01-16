農曆年封關倒數7個交易日 台股失守9300點
2017-01-16 13:53
〔記者陳柔蓁／台北報導〕近期發表的經濟數據顯示台灣景氣有回溫跡象，預估今年上半年能維持擴張，然本週有台指期結算、美國總統川普就職、農曆年長假將至，令投資人觀望，今台股開低走低，終場收報9292點，成交金額僅572億元。
兩大權值股焦點台積電（3002）、大立光（3008）在上週舉行法說會，大立光法說符合預期，台積電對上半年營運釋出保守看法，今天大立光尾盤被拉升0.24％、報4250元；台積電下跌1.10％、報179.5元。
日經新聞報導，鴻海（2317）與夏普的面板廠佈局即將進軍印度，也會搶攻當地家電市場；但蘋果iPhone 7銷售狀況不佳，拖累鴻海去年營收，創下掛牌以來首次年度負成長，又因iPhone手機進入新舊機種交替期，今年第1季營收恐將較去年第4季出現明顯滑落，預期其營收季減率恐達30%。今股價下跌0.83％，報83.5元。
所有類股翻黑，造紙類股表現亮眼，因紙價看漲、中國中小型紙廠關閉、紙箱需求強勁，寶隆（1906）盤中攻上25年新高價，台紙（1902）、榮成（1909）、正隆 （1904）、華紙（1905）、永豐餘（1907）漲幅4％～1％間。
展望台股後市，分析師認為是短空長多，短期面臨賣壓影響，加權指數恐持續回測月線。長期則建議長期投資人在年初逢低佈局，待到第三季電子出貨旺季、加上年底消費旺季帶動，大盤有表現機會。
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