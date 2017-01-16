娶朝陽人壽 南山：籌組專業團隊5/2無縫接軌

2017-01-16 13:28

〔記者李靚慧／台北報導〕今日行政院安定基金標售朝陽人壽，宣布由南山人壽得標，南山人壽今日表示，預定於106年5月2日前完成交割，保戶權益不受影響，該公司將依據「概括讓與及承受合約」辦理朝陽人壽員工留任及工作權益。

南山人壽今日發布聲明表示，該公司將以概括受讓朝陽人壽全部營業的方式，取得朝陽人壽的資產負債。南山人壽表示，此次為協助政府處理問題保險公司，結合主管機關提供的行政寬容配套措施參與投標，將解決朝陽人壽原有的財務困難，也有助於南山人壽未來的業務發展。

南山人壽表示，該案預定於106年5月2日前完成交割，南山人壽已籌組專業團隊規劃相關作業，確保可於交割日以無縫接軌方式，完成法定營業讓與的相關程序。

對於朝陽人壽約10萬保戶，南山人壽表示，在受讓朝陽人壽營業後，將依法保障保戶權益，保戶權益將不受影響。

在朝陽人壽的員工權益部分，南山人壽將依據「概括讓與及承受合約」中「員工安置計畫」，辦理朝陽人壽員工留任及工作權益問題。南山人壽強調，歡迎朝陽人壽員工及業務員，共同在南山開拓壽險事業。