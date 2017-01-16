花旗集團台灣區新任CCO 莫兆鴻出任

2017-01-16 13:07

〔記者李靚慧／台北報導〕花旗集團今日宣佈台灣區新任人事案，由莫兆鴻（Paulus Mok）出任花旗集團台灣區CCO （Citi Country Officer），負責花旗集團在台灣的所有業務及營運，未來莫兆鴻將直接向花旗集團亞太區執行長高晉誠（Francisco Aristeguieta）負責，同時加入亞太區營運委員會（Asia Pacific Operating Committee）。

花旗（台灣）表示，台灣一向是花旗在亞洲的重點市場之一，現任董事長管國霖原兼任台灣區CCO，花旗（台灣）商業銀行2016年1月至10月稅前盈餘較去年同期成長14%，在同業中表現亮眼。

花旗（台灣）強調，現任董事長管國霖（Victor）未來將單純擔任董事長職務，與Paulus二人協力，共同為花旗（台灣）開創新局。

花旗集團今日發布新人事指出，莫兆鴻於花旗的資歷達22年，陸續於加拿大、中國、韓國及香港等市場任職。在接任花旗台灣區CCO前，莫兆鴻為大中華區金融市場及證券服務負責人（Head of Markets and Securities Services, Greater China），及香港區司庫（Country Treasurer, Hong Kong）。