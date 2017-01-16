花旗集團台灣區新任CCO 莫兆鴻出任
2017-01-16 13:07
〔記者李靚慧／台北報導〕花旗集團今日宣佈台灣區新任人事案，由莫兆鴻（Paulus Mok）出任花旗集團台灣區CCO （Citi Country Officer），負責花旗集團在台灣的所有業務及營運，未來莫兆鴻將直接向花旗集團亞太區執行長高晉誠（Francisco Aristeguieta）負責，同時加入亞太區營運委員會（Asia Pacific Operating Committee）。
花旗（台灣）表示，台灣一向是花旗在亞洲的重點市場之一，現任董事長管國霖原兼任台灣區CCO，花旗（台灣）商業銀行2016年1月至10月稅前盈餘較去年同期成長14%，在同業中表現亮眼。
花旗（台灣）強調，現任董事長管國霖（Victor）未來將單純擔任董事長職務，與Paulus二人協力，共同為花旗（台灣）開創新局。
花旗集團今日發布新人事指出，莫兆鴻於花旗的資歷達22年，陸續於加拿大、中國、韓國及香港等市場任職。在接任花旗台灣區CCO前，莫兆鴻為大中華區金融市場及證券服務負責人（Head of Markets and Securities Services, Greater China），及香港區司庫（Country Treasurer, Hong Kong）。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 江蕙改行接手宜蘭傳藝中心 飄更濃「台灣味」
- 台灣全球經貿新布局 蔡總統：就從紡織業開始
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 勞動部同意採彈性工時 週日不送瓦斯 危機解除
- 〈品牌故事〉台廠首家全球百大品牌 宏達電轉型瓶頸亟待突破
網友回應
熱門新聞
- 月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚
- NBA》一人切入三人假摔 網友推爆：這輩子沒見過！（影音）
- 本票超強大 畫押、簽符號都有效
- 北美鮭魚也染條蟲 生食魚肉風險恐增加
- 市民慨贈鋼琴 4歲弱勢女童圓夢
- 金來沅219辦見面會 2月10組日韓藝人攻台
- 沾毒影響中國市場 金陽復出拍戲1天就GG
- 金包里慈護宮 修繕、重建喬不攏
- 北市府發言人「菜副手」扶正 劉奕霆2月真除
- 撞死「物理界奇才」 肇逃惡男殺人罪起訴
- 退將赴中不砍退俸擬改罰鍰 立委批「棒子不夠大」
- 〈看門道評味道〉訂購年菜 挑著買
- 〈愛肝加油站〉肝腫瘤須先確診 才能決定治療方式
- 中國打壓不斷》學者籲駐外單位 雷達要全開
- （影音）甩強國封殺風波 盧廣仲廁所錄新歌
- 中小學生化身「磚」家 窺見台南老街風華與學問
- 小麻雀遭冰凍黏欄杆 大叔佛心令網友「超暖心」
- 染黑民主… 國安啟動 徹查境外擾台勢力
- 「頌新都」春聯表態選市長？ 王定宇這樣說…
- 發揮創意寫春聯 國小學生迎春過年
- 揪感心！春節敬老禮金「宅配到家」
- 港議員被毆涉政治介入 立委：國安問題
- 亞馬遜網賣…惹得印度翻臉警告
- 高雄四大燈會迎金雞 打造幸福燈城
- 桃園燈會主燈「幸福起家」 12米公雞高鳴
- 不爽宅配旺季還要送上樓 送貨員暴怒砸貨物嗆聲
- 〈幸福上班族〉提高你的玩樂指數
- 豬哥亮寫好遺書 沒謝金燕名字
- 〈生活OK繃〉貢丸代替肉絲
- 年前搶人 逾千職缺招手
- 黃小琥三不一沒有 霸氣狂轟小巨蛋
- 遭「假老公」騷擾多年 資深女主播憂人身安全
- 色運將非初犯？ 韓網友爆料：曾有類似不快遭遇
- 愛的小手猛K頭！婦當街教訓女童遭檢舉
- 曾打造沱江艦 龍德建新廠造大船
- 蜜拉喬娃維琪挾惡靈撲台
- 鞏固邦誼 蔡：我們是真心交朋友
- 年改國是會議將登場 軍公教：包圍中研院
- 視力矯正 陽耀勳嗆殺無赦
- 全中國都吃得到！千年古鎮用工業原料做調味料…
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：花旗集團台灣區新任CCO 莫兆鴻出任
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分