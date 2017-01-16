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朝陽人壽二度標售 南山人壽以賠付金額2億得標 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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朝陽人壽二度標售 南山人壽以賠付金額2億得標

2017-01-16  11:55

〔記者李靚慧／台北報導〕金管會與安定基金今日2度標售朝陽人壽，上午11時第一階段開標，共有3家壽險公司投標，開標結果，是以安定基金賠付南山人壽2億元得標，保險安定基金強調，是以保險業安定基金的自有資金賠付，未動用任何公款。

今日的2度標售作業，上午10時30分開始投標，11時進行第一階段開標作業。

保險安定基金董事長林國彬，上午11時40分與總經理謝良瑾二人共同出面說明，今日標售後，預計5月初進行交割。

此次的標售作業，雖是朝陽人壽二度標售，但算是金管會主委李瑞倉上任後，首度主導進行的標售案，林國彬指出，李瑞倉今日一早即至投標現場坐鎮，全程掌控標售狀況。

據了解，先前除了國壽已重訊公告要參加競標，最後另有南山人壽、三商美邦共3家公司，繳交1億元押標金。

去年10月31日金管會與安定基金首次標售朝陽人壽，據了解，當時安定基金底價約10億元左右，但淨值缺口約21.7億元，最後僅有三商美邦人壽一家出價，經3次出價及後續議價後，都未能落入底價區間，宣告流標。

林國彬指出，為了吸引壽險業者投標，此次金管會提供不同的行政寬容措施，因此底價也有微調，但底價如何無法透露。

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  • 保險安定基金董事長林國彬（左），總經理謝良瑾（右）上午出面說明。（記者李靚慧攝）

    保險安定基金董事長林國彬（左），總經理謝良瑾（右）上午出面說明。（記者李靚慧攝）

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