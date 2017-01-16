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和碩滿手好牌 今日股價相對抗跌

2017-01-16  11:24

〔記者卓怡君／台北報導〕去年和碩（4938）因蘋果銷售不如預期，去年營收出現掛牌以來首次衰退，和碩董事長童子賢對今年發展顯得信心十足，童子賢表示，和碩滿手好牌，成長不是問題，今年比去年明朗，有不少新技術可望進入商品化，今年會有新的產品出來，不會讓消費者、分析師與觀察家失望。

今日台股大盤指數盤中大跌逾90點，和碩股價表現相對抗跌，企圖朝平盤靠攏。

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  • 和碩董事長童子賢昨日在旺年會釋出樂觀訊息，大呼和碩今年滿手好牌。（記者卓怡君攝）

    和碩董事長童子賢昨日在旺年會釋出樂觀訊息，大呼和碩今年滿手好牌。（記者卓怡君攝）

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