和碩滿手好牌 今日股價相對抗跌
2017-01-16 11:24
〔記者卓怡君／台北報導〕去年和碩（4938）因蘋果銷售不如預期，去年營收出現掛牌以來首次衰退，和碩董事長童子賢對今年發展顯得信心十足，童子賢表示，和碩滿手好牌，成長不是問題，今年比去年明朗，有不少新技術可望進入商品化，今年會有新的產品出來，不會讓消費者、分析師與觀察家失望。
今日台股大盤指數盤中大跌逾90點，和碩股價表現相對抗跌，企圖朝平盤靠攏。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 和碩
財經‧本日最多瀏覽
- 江蕙改行接手宜蘭傳藝中心 飄更濃「台灣味」
- 台灣全球經貿新布局 蔡總統：就從紡織業開始
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 〈品牌故事〉HTC Vive推出 強攻虛擬實境
- 〈熱門族群〉LED淡季到 今年拚利基市場
網友回應
熱門新聞
- 月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚
- 退將赴中不砍退俸擬改罰鍰 立委批「棒子不夠大」
- 大讚英國脫歐 川普：其他國家將效仿
- 合歡山凌晨飄雪 松雪樓零下0.1度
- 民權運動元老指責非法當選 川普、路易斯 隔空交火
- 阿妹雄蛋6場門票8分鐘秒殺 男友PO圖哀嚎
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cold air mass to send temperatures plunging this week
- 新明市場前 分隔島變「垃圾島」
- 回台「充飽電」殷仔拚冠架式足
- 染黑民主… 國安啟動 徹查境外擾台勢力
- NBA》一人切入三人假摔 網友推爆：這輩子沒見過！（影音）
- 韓遊客夜市遭扒 警靠2張照片就破案
- 沒事多喝水?! 口渴才喝最健康
- 「跨年本人出租」傳播妹 毒色都撈
- 王天寬／旅行或其他
- 東山以逸待勞 趕上8強列車
- 飯店年菜外帶 － 現在訂，還來得及～
- 陳俊秀 減10公斤變輕盈
- 日本各地降大雪釀6死 青森市積雪逾240公分
- 行善義工送暖 助風災戶重建10屋
- 自由廣場》立專法再公投 解決婚姻平權爭議
- 遊覽車滅火器不合格 鳳凰、東南用車也在列
- NBA》明日「雙士」戰鑲金 票價竟喊到164萬！
- MLB》殷仔、瑪莎再相約 身旁愛妻更吸睛
- 比全球平均多3分鐘 色情網站看最久的國家是...
- 許孟哲淚吐情變真相 扛債不敢婚
- 〈活動看板〉週休二日之家庭生活
- 2個月來首跌 汽柴油各降3、4角
- 記錄客家精神 20芳草人物集成冊
- 〈生活OK繃〉貢丸代替肉絲
- 台南市府動員志工修繕團 幫8旬獨老修破屋
- 〈徵文大拼盤〉年節好禮 貼心送
- 新虎尾溪亂丟禽屍 開罰20萬
- 竹市後站停車場 路重鋪大翻修
- 〈愛肝加油站〉肝腫瘤須先確診 才能決定治療方式
- 豬哥亮寫好遺書 沒謝金燕名字
- 逆子酒後打死父 還辯只甩幾巴掌
- 146年歷史 玲玲馬戲團5月收攤
- 市民慨贈鋼琴 4歲弱勢女童圓夢
- 梅克爾收容移民 川普：災難性錯誤
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：和碩滿手好牌 今日股價相對抗跌
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分